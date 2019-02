Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruchsversuche, Sachbeschädigungen, Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Einbruchsversuche an Mehrfamilienhaus

Am Sonntag versuchte ein Einbrecher zwischen 14 Uhr und 17 Uhr gewaltsam über die Hauseingangstüre in ein Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße einzubrechen, was ihm jedoch nicht gelungen ist. Vermutlich versuchte derselbe Täter am Montagabend gegen 22 Uhr ein weiteres Mal in das Gebäude zu gelangen, scheiterte jedoch abermals. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Sachbeschädigung an Pkw und Wohnhaus

Von einem Unbekannten wurde zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein Pkw Audi großflächig zerkratzt, der auf einem Stellplatz vor einem Wohnhaus in der Reiherstraße abgestellt war. Anschließend wurde an dem Wohnhaus vermutlich durch denselben Täter ein faustgroßer Ziegelstein gegen einen Rollladen einer dortigen Wohnung geworfen, der ebenfalls beschädigt wurde. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Aalen, Tel. 07361/5240.

Mutlangen: Fahrzeugbrand

Auf der Linksabbiegespur der Zufahrt zu B298 von Mutlangen kommend geriet am Dienstag gegen 16.15 Uhr ein VW Polo in Brand. Das Feuer breitete sich vom Motorraum aus aus. Der 42 Jahre alte Fahrer sowie seine 15 Jahre alte Beifahrerin verließen den Pkw rechtzeitig und unverletzt. Am Polo entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der Fahrbahnbelag wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

