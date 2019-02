Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Weinstadt-Beutelsbach: Leichnam in ausgebrannter Gartenhütte entdeckt

Aalen (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 08.50 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle Rems-Murr der Brand einer Gartenhütte im Weißen Weg in Beutelsbach gemeldet. Die eintreffende Feuerwehr konnte die, sich in Vollbrand befindliche Hütte nicht mehr rechtzeitig löschen, so dass sie vollständig abbrannte. Bei den Nachlösch- und Aufräumarbeiten wurde durch die Feuerwehr ein bislang nicht identifzierter Leichnam im Brandschutt entdeckt. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf die Todesursache.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell