Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wieder falsche Polizeibeamte und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht auf Kundenparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Alten Heidenheimer Straße wurde am Freitagvormittag zwischen 9 Uhr und 10 Uhr ein geparkter silberner Smart Forfour von einem unbekannten Fahrzeuglenker am linken hinteren Stoßstangeneck beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Aalen, Tel. 07361/5240.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Am Freitagvormittag verursachte eine 61-jährige Mercedes-Lenkerin einen Auffahrunfall. Sie war gegen 8.10 Uhr aus Unachtsamkeit auf der Herlikofer Straße während des Berufsverkehrs auf den abbremsenden Ford einer 31-Jährigen aufgefahren. Der Schaden beläuft sich auf ca. 600 Euro.

Zwei Unfallfluchten im Bereich Schwäbisch Gmünd

Mutlangen: Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde ein geparkter Pkw Opel im Bereich des Hecks an der Fahrerseite vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt. Die Beschädigung dürfte zwischen dem 02.02. und 13.02. verursacht worden sein, als das Fahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz im Primelweg abgestellt war. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Heuchlingen: Einen Schaden von ca. 3000 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker, als er zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen einen Pkw Daihatsu beschädigte, der am Fahrbahnrand der Alten Mögglinger Straße abgestellt war.

In beiden Fällen bittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd um Zeugenhinweise unter Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Wieder Anrufe falscher Polizeibeamter

Am Donnerstag und Freitag gingen in einigen Haushalten im Raum Schwäbisch Gmünd Anrufe falscher Polizeibeamter ein. Die Betrüger versuchten in bekannter Art die Bewohner über Vermögenswerte auszufragen, mit dem Ziel, letztlich die Wertsachen und Bargeld zu ergaunern. Dabei erzählen sie auch Geschichten über angebliche Festnahmen und dass das Hab und Gut der Angerufenen gefährdet sei.

Die Polizei warnt einmal mehr vor dieser Masche:

Die Polizei wird Sie niemals über Ihre Vermögenswerte ausfragen und um Geldbeträge bitten.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Auflegen sollten Sie, wenn

- Sie nicht sicher sind wer anruft - Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. - Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben - Sie der Anrufer unter Druck setzt. - Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf. Sprechen Sie als Angehöriger mit älteren Verwandten über diese Betrugsmasche. Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

