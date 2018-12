POL-AA: Kernen im Remstal: Tödlicher Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Ein 28 Jahre alter VW-Lenker befuhr am späten Montagabend gegen 23:15 Uhr mit hoher Geschwindigkeit die Fellbacher Straße von Fellbach in Richtung Rommelshausen. Auf Höhe des Ortseingangs Rommelshausen kam der Golf- nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf einen in einer Parkbucht stehenden LKW. Der VW-Lenker erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der 28-Jährige war nicht angeschnallt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 26.000 Euro. Die örtlichen Feuerwehren waren mit acht Fahrzeugen und 32 Kräften im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell