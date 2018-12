POL-AA: Rot am See: Fehlalarm sorgt für Aufregung

Aalen (ots) - Am Freitag um kurz nach 11 Uhr sorgte ein Fehlalarm an einer Schule in der Hauptstraße für große Aufregung. Wie sich später herausstellte, wurde durch einen Schüler versehentlich ein AMOK-Alarm ausgelöst, so dass die Polizei mit mehreren Streifenfahrzeugen zur Schule ausrückte. Bereits durch die ersten eintreffenden Polizeibeamten konnte um 11:12 Uhr eine erste Entwarnung gegeben werden. Nachdem die Schule durch die Polizei überprüft und zweifelsfrei ein Fehlalarm festgestellt werden konnte, wurden die Lehrer und Schüler um 11:16 Uhr mit einer Hausdurchsage über den Fehlalarm informiert.

