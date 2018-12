POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Sachbeschädigungen

Aalen (ots) - Aalen: Pkw kontra Omnibus

Im Kurvenbereich der Johann-Gottfried-Pahl-Straße kam es am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr unter der Hochbrücke zu einer Kollision zwischen einem 61-jährigen Daimler-Lenker und dem 63-jährigen Lenker eines Omnibusses, der ohne Fahrgäste unterwegs war. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Anhängerplane beschädigt

An einem abgestellten leeren Pkw-Anhänger wurde zwischen dem 28.11. und 4.12.2018 die Plane aufgeschlitzt. Der Anhänger war zu diesem Zeitpunkt auf einem Privatgrundstück an der Dieselstraße abgestellt. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen-Wasseralfingen: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstagvormittag befuhr eine 30-jährige Opel-Lenkerin gegen 10.15 Uhr die Bismarckstraße und missachtete an der Kreuzung zur Alexanderstraße die Vorfahrt eines Pkw-Lenkers, der nach links in die Bismarckstraße abbiegen wollte. 7000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Neuler: Unfallflucht

Während ein 27-jähriger Audi-Lenker am Donnerstag gegen 7 Uhr die L 1075 befuhr, streifte ein entgegenkommender Fahrzeuglenker zwischen Bronnen und Abtsgmünd den linken Außenspiegel des Audis und fuhr ohne anzuhalten weiter.

Lorch: Pkw beschädigt

Mit einer an der Baustelle in der Kirchstraße aufgestellten Pylone wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen die Frontscheibe eines geparkten Pkw Skoda eingeschlagen. Der Schaden wird auf ca. 400 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Lorch unter Telefon 07172/7315 entgegen.

