POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Ermittlungstand zur Brandserie in Kirchberg an der Murr - 47-Jähriger verletzte willkürlich Passanten - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Kirchberg an der Murr: Brandserie- Umfangreiche Ermittlungen erhärten die Verdachtslage gegen einen Inhaftierten

Wegen zahlreicher Brände in der Gemeinde Kirchberg wurden in den letzten Wochen umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen geführt die derzeit auch noch andauern. Die Brandserie gipfelte in einen Großbrand, als am 22. September 2018 auf dem Frühmesshof ein Gebäude vollständig niederbrannte. Tage später erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen einen 20-jährigen Mann, der auch der Feuerwehr angehörte, einen Haftbefehl. Der Tatverdächtige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizeilichen Ermittlungen erhärteten zwischenzeitlich den Tatverdacht. Dem 20-Jährigen wird vorgeworfen, mindestens sechs Brände vorsätzlich gelegt zu haben. Demnach habe der Mann drei Container, eine Sitzbank und Strohballen angezündet, ehe er nach der Brandlegung bei einem Wohnhaus im Frühmesshof festgenommen wurde. Es wird davon ausgegangen, dass die Serie im April 2017 seinen Ursprung nahm. Damals wurde ein Altpapiercontainer vorsätzlich in Brand gesetzt. Ein gleichgelagerter Vorfall wurde im August 2018 registriert. Durch das rasche eingreifen der örtlichen Feuerwehr war es zu verdanken, dass ein im Juli 2018 vorsätzlich herbeigeführter Containerbrand nicht auf ein nahegelegenes Wohnhaus übergriff. Die beiden Tage vor dem Großbrand im Frühmesshof soll der Brandstifter noch Strohballen und eine öffentliche Sitzbank durch Brandlegungen beschädigt haben.

Burgstetten: Vorfahrt missachtet

Ein 28-jähriger Fahrer eines Kia Sportage befuhr am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr vom Kirschenhardthof Richtung Burgstall. An der Einmündung zur K 1906 bemerkte er zu spät, dass er die Vorfahrt gewähren muss. Er bremste noch, rutschte aber auf die Vorfahrtsstraße, wo er mit einer in Richtung Burgstall fahrenden Mazda-Fahrerin zusammenstieß. Es entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro. Die Insassen blieben unverletzt.

Murrhardt: Aggressiver Mann verletzte Passanten

Am Freitag, 23.11.2018, zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr wurde im Murrhardter Stadtgebiet ein Auto mutwillig beschädigt. Ein zunächst Unbekannter hatte an einem parkenden Skoda Octavia den Heckscheibenwischer abgerissen. Zudem hatte der Mann drei Passanten völlig unvermittelt und ohne Vorwarnung körperlich angegangen und zum Teil leicht verletzt. Aufgrund eines Zeugenhinweises sowie den geführten Ermittlungen durch den Polizeiposten Murrhardt konnte der 47-Jährige ermittelt werden. Dieser befand sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb er in eine Fachklinik eingeliefert wurde.

Burgstetten: Auf Vordermann aufgefahren

Ein 45-jähriger Fahrer eines Land Rover befuhr am Dienstag gegen 11.45 Uhr die Kreisstraße 1906 von Erbstetten kommend in Richtung Burgstall. Auf Höhe der Einmündung zur Landesstraße 1114 wollte er in die selbige abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender 23-jähriger Hyundai Fahrer zu spät. Er konnte einen Aufprall trotz eingeleitetem Ausweichmanöver, nicht mehr verhindern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Kernen im Remstal: Grundregel missachtet

Einen Sachschaden von ca. 4500 Euro verursachte ein 57-jähriger Daimler-Lenker. Dieser fuhr am Dienstag gegen 09:15 Uhr auf der Tannäckerstraße und wollte an der Kreuzung zur Gartenstraße weiter geradeaus fahren. Dabei übersah er die von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 69-jährige Passat-Lenkerin, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Fellbach: Pietätloser Diebstahl

Im Zeitraum von Donnerstag, 15.11.2018 bis Dienstag, 27.11.2018 wurde auf dem Kleinfeldfriedhof, in der Thomas-Mann-Straße, zweimal der Grabschmuck einer Ruhestätte gestohlen. Dadurch entstand ein Schaden von 70 Euro. Hinweise auf den unbekannten Dieb nimmt das Polizeirevier in Fellbach unter Tel.0711/57720 entgegen.

Waiblingen: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Etwa auf Höhe der Abfahrt Waiblingen-Nord kam es auf der B14 am Dienstag gegen 8:00 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 29-jähriger VW-Lenker erkannte zu spät, dass die beiden vor ihm fahrenden Wagen verkehrsbedingt abbremsen mussten. Es kam zur Kollision mit dem vorausfahrenden Mazda einer 21 Jahre alten Frau. Dieser wurde durch den Aufprall auf den davor befindlichen Kia einer 23-Jährigen aufgeschoben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Der Mazda und der Kia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Waiblingen: Mit Sand beladener Anhänger macht sich selbstständig

Am Montag kurz nach 15.00 Uhr machte sich in der Heinrich-Küderli-Straße ein mit Sand beladener Autoanhänger selbstständig und rollte gegen einen geparkten PKW der Marke Mercedes. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

