POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Berglen: Motorradfahrer gestürzt

Ein 18-jähriger Motorradfahrer befuhr am Mittwoch gegen 7 Uhr in Öschelbronn die Nelkenstraße in Richtung Rettersberg. Er wollte einem entgegenkommenden Auto ausweichen, das wegen eines geparkten Autos auf die Gegenfahrbahn gefahren war. Dabei stürzte der 18-Jährige und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Vom Rettungsdienst wurde er anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden am Motorrad ist gering.

Waiblingen: Auffahrunfall - Zeugen gesucht

Letzten Freitagnachmittag kam es auf der rechten Linksabbiegespur in der Alten Bundesstraße in Fahrtrichtung Neustädterstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 36-jährigen Seat-Fahrerin und einer 66 Jahre alten VW-Lenkerin. Die vorausfahrende VW-Fahrerin bremste gegen 15 Uhr an der Ampel ab, worauf die Seat-Lenkerin nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte. Bei der anschließenden Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Da Details zum Unfallhergang noch unklar sind, sucht das Polizeirevier Waiblingen nach Zeugen, die den Unfall beobachten konnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07151/950422 entgegengenommen.

Kernen im Remstal: Motorradfahrerin verletzt

Eine 17-jährige Motorradfahrerin befuhr am Mittwochmorgen die dicht beparkte Max-Eyth-Straße in Fahrtrichtung Fellbach. Die 17-Jährige erkannte wegen Nebel ein entgegenkommendes Fahrzeug bzw. die Gefahrensituation spät und bremste daraufhin. Das Vorderrad des Motorrads blockierte jedoch und die Fahrerin kam zum Fall, wodurch sie sich leicht verletzt hat. Die beiden Fahrzeuge sind nicht zusammengestoßen.

