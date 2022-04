Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Wertsachen aus Autos entwendet

Neubrandenburg/Neustrelitz (ots)

Während des zurückliegenden verlängerten Wochenendes entwendeten unbekannte Täter Wertsachen aus abgestellten Fahrzeugen. In zwei Fällen wurde Strafanzeige bei der Polizei erstattet.

Die erste Tat wurde Beamten des Polizeihauptreviers in Neubrandenburg am Nachmittag des 16.04.2022 angezeigt. An dem Tag hatte eine 35-jährige Frau aus Niedersachsen ihren Pkw Opel gegen 14:45 Uhr in der Helmut-Just-Straße auf dem Parkplatz des Friedhofs abgestellt. Als die Frau gegen 15:20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte sie, dass eine Scheibe eingeschlagen und ihr Handtasche samt Inhalt entwendet worden war. Der Schaden wurde mit circa 300 Euro angegeben.

Eine weitere Straftat wurde der Einsatzleitstelle der Polizei am 18.04.2022 angezeigt. Diese wurde von Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz am Krebssee zwischen Neustrelitz und Weisdin aufgenommen. Das geschädigte Pärchen, das aus der Nähe von Greifswald kommt, gab an, gegen 15:10 Uhr aus der Richtung ihres Fahrzeugs, welches sie auf dem nahegelegenen Parkplatz abgestellt hatten, einen Knall vernommen zu haben. An ihrem Fahrzeug stellte das Paar fest, dass durch eine beschädigte Scheibe Gepäckstücke samt Inhalt entwendet wurden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Unter anderem befanden sich in den Taschen verschiedene elektronische Geräte wie ein Laptop, eine Smartwatch, ein e-Bookreader u. ä. Gegen 18:00 Uhr meldete sich eine Hinweisgeberin bei der Polizei, welche die gestohlenen Taschen auf einem Feldweg im Nemerower Holz mittig zwischen Klein Nemerow und Neubrandenburg gefunden hatte. Wer Hinweise auf Fahrzeugbewegungen in diesem Bereich geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981/258224 zu melden.

Gegenwärtig bestehen keine Hinweise darauf, dass beide Taten miteinander im Zusammenhang stehen. In beiden Sachverhalten wird wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall ermittelt.

Die gestohlenen Sachen konnten durch ihre individuellen Kennzeichnungen in Fahndung gesetzt werden.

In jedem Fall rät die Polizei keine Wertsachen in Fahrzeugen zurückzulassen beziehungsweise diese nicht offen liegen zu lassen. Darüber hinaus sollten Fahrzeuge immer ordnungsgemäß verschlossen und an möglichst belebten Orten abgestellt werden, um Tatanreize zu minimieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell