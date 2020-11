Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

B 192B 192 (ots)

Am heutigen Vormittag kam es auf der B 192 zwischen Malchow und Penkow zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten zwei PKW verkehrsbedingt an einer Baustellenampel an. Der 79-Jährige deutsche Fahrzeugführer eines nachfolgenden Fahrzeugs fuhr auf die wartenden Fahrzeuge auf. Durch den Zusammenstoß wurden zwei 63- und 64-jährige Frauen in dem hinteren, haltenden Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr geborgen werden. Die 63-Jährige wurde schwerverletzt und die 64-Jährige leichtverletzt mit dem Rettungswagen in das Klinikum nach Plau verbracht. Der Fahrer des ersten und des auffahrenden PKW blieben unverletzt.

An den drei beteiligten Fahrzeugen ist wirtschaftlicher Totalschaden entstanden, der derzeit auf ca. 55.000 EUR geschätzt wird. Zwei Fahrzeuge waren nicht fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu zeitweiligen Sperrungen.

