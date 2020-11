Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Rasentraktors und einer Rüttelplatte von einem Gutshof

Feldberger SeenlandschaftFeldberger Seenlandschaft (ots)

In der Zeit vom 21.11.2020 11:00 Uhr bis zum 22.11.2020 10:00 Uhr wurde auf einem Gutshof in 17258 Dolgen ein Rasentraktor und eine Rüttelplatte entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu dem Gutshof verschafft und einen Rasentraktor der Marke John Deere sowie eine neue und noch originalverpackte Rüttelplatte entwendet. Zudem versuchten die Täter mehrfach, in das Gutshaus einzubrechen, was ihnen aber nicht gelungen ist. Der Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätz.

Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die Täter bereits in der vergangenen Woche auf dem Gutshof, wobei es hier noch zu keinem Diebstahl gekommen ist. Zeugen, die in den vergangenen Tagen und insbesondere in der Nacht vom 21.11.2020 zum 22.11.2020 im Bereich der Ortschaft Dolgen auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder Angaben zum Verbleib des John Deere Rasentraktors sowie der neuen Rüttelplatte machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224.

Rückfragen bitte an:

Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell