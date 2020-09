Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in eine Firma - Diebstahl von Werkzeug im Wert von über 20.000 Euro

Sponholz/Warlin (ots)

In der Zeit vom 17.09.2020 16:00 Uhr bis zum 18.09.2020 08:00 Uhr wurde in eine Firma in der Anklamer Straße in 17039 Sponholz/Warlin eingebrochen. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu dem Firmengebäude verschafft und im Anschluss diverse Werkzeuge und Werkstattutensilien im Wert von ca. 22.000 Euro entwendet. Unter den Werkzeugen waren unter anderem ein Schweißgerät, ein Wagenheber, ein Kfz-Diagnosegerät und ein mobiles Klimagerät.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche im Einsatz und haben Spuren gesichert. Die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland aufgenommen. Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Warlin auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Rückfragen bitte an:

Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell