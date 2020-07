Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Fahrzeugkennzeichen in Demmin und Neubrandenburg entwendet

Neubrandenburg/ Demmin (ots)

Die Polizei in Demmin und in Neubrandenburg mussten am heutigen Vormittag gleich neun Fälle von Kennzeichendiebstahl registrieren.

Demnach ist es in der vergangenen Nacht im Stadtgebiet von Demmin zu bislang fünf Diebstählen und in der Neubrandenburger Oststadt zu vier Diebstählen von amtlichen Kennzeichentafeln gekommen. Die bislang unbekannten Täter haben dabei jeweils das hintere Kennzeichen von abgestellten Fahrzeugen entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Demmin unter 03998 - 254 224 oder in Neubrandenburg unter 0395 - 5582 5224.

