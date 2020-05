Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Zigarettenautomaten mit gestohlenem Traktor in Pribbenow

Pribbenow (ots)

Am 08.05.2020 gegen 03:00 Uhr ist es in 17153 Pribbenow zum Diebstahl eines Zigarettenautomaten mittels eines zuvor entwendeten Traktors gekommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verständigte ein aufmerksamer Zeuge gegen 03:00 Uhr die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, nachdem er zuvor beobachtet hat, wie ein bislang unbekannter Täter einen Zigarettenautomaten, der an der Hauswand eines Restaurants angebracht und im Erdreich verankert war, mit dem Hubarm eines Traktors aus der Verankerung riss und entwendete. Der Täter flüchtete anschließend mit dem Traktor und dem Automaten in Richtung der Ortschaft Voßhagen.

Die umgehend eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Malchin konnten auf der Anfahrt zum Tatort den besagten Traktor mit samt dem entwendeten Zigarettenautomaten am Hubarm fahrend auf der L 203 zwischen Rottmannshagen und Jürgenstorf aus der Ferne erkennen. Noch bevor die Beamten aufgeschlossen hatten, flüchtete der Fahrer mit dem Traktor über einen Feldweg in ein Waldstück. Dort fuhr sich der Tatverdächtige mit dem Traktor fest. Ihm gelang noch vor dem Eintreffen der Beamten fußläufig die Flucht in unbekannte Richtung. Im Rahmen sofortiger Fahndungsmaßnahmen, auch unter dem Einsatz eines Fährtensuchhundes, konnte der Tatverdächtige nicht aufgefunden werden.

Der Traktor und der Zigarettenautomat wurden zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Durch den Diebstahl wurden die Hausfassade des Restaurants und der Zigarettenautomat beschädigt. Der vorläufige Gesamtschaden wird auf ca. 2.000EUR geschätzt.

Zur Spurensuche und -sicherung waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg vor Ort im Einsatz. Die ersten Ermittlungen haben ergeben, dass der Traktor der Marke John Deere offenbar kurz zuvor, in der Zeit von 00:10 - 00:25 Uhr, vom Firmengelände eines Agrarhandels in Rottmannshagen entwendet wurde. Hierbei ist es den bislang unbekannten Tätern gelungen, sich gewaltsam Zutritt auf das umfriedete und verschlossene Firmengelände zu verschaffen und anschließend in die dortige Halle einzubrechen. Die Täter entwendeten aus der Halle einen Traktor der Marke John Deere, welcher gegen 03:00Uhr zum Diebstahls des Zigarettenautomaten in Pribbenow eingesetzt wurde. Bei dem Einbruch in den Agrarhandel entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000EUR.

Die Ermittlungen zum hiesigen Sachverhalt wurden aufgenommen. Die Ermittler prüfen hierbei auch, ob es einen Zusammenhang zu zwei zurückliegenden Diebstählen von Zigarettenautomaten vom 21. Oktober 2019 in Pribbenow sowie am 05.11.2019 in Ivenack gibt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer zu dem Einbruch in den Agrarhandel in Rottmannshagen bzw. zu dem Diebstahl des Zigarettenautomaten in Pribbenow sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Malchin unter der Telefonnummer 03994 - 231 224.

