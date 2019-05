Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Neue telefonische Erreichbarkeiten der Polizeistation Woldegk

Woldegk (ots)

Am 06. und 07.05.2019 ist die Polizeistation in Woldegk aufgrund von Arbeiten an der Telefonanlage telefonisch nicht erreichbar.

Ab dem 08.05.2019 gelten für die Polizeistation Woldegk folgende neue Erreichbarkeiten:

Telefon: 03963 - 2576346 Fax: 03963 - 2576347

In dringenden Fällen wählen Sie bitte den Notruf der Polizei unter 110, oder aber jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell