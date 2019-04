Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in eine Firma

Neustrelitz (ots)

In der Nacht vom 23.04.2019 zum 24.04.2019 wurde in eine Firma in der Kranichstraße in Neustrelitz eingebrochen. Bislang unbekannte Täter haben sich widerrechtlich auf das umfriedete Firmengelände begeben und sind dann gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. In dem Gebäude haben die Täter weitere Türen gewaltsam geöffnet, um sich so den Zutritt zu einer Werkhalle zu verschaffen. Aus dieser wurde eine Geldkassette mit einem Geldbetrag in noch unbekannter Höhe entwendet. Der entstandene Sach- und Stehlschaden wird derzeit auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht vom 23.04. zum 24.04.2019 auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Kranichstraße in Neustrelitz wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchdiebstahl geben können, richten diese bitte an die Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

