POL-NB: Einbruch in eine Heizungsfirma

Mirow (ots) - In der Nacht vom 24.11.2018 zum 25.11.2018 wurde in eine Heizungsfirma im Gewerbegebiet in Mirow eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind bislang unbekannte Täter mit einem Fahrzeug widerrechtlich auf das umfriedete Gelände gefahren und dann gewaltsam in das Werkstattgebäude eingedrungen. Aus dieser Werkstatt haben die Täter mehrere elektrische Werkzeugmaschinen und Kupferstangen entwendet. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf mindestens 6.500 Euro geschätzt. Nachdem die Täter das Firmengrundstück verlassen haben, haben sie die zuvor geöffnete Toreinfahrt wieder geschlossen.

Im Polizeihauptrevier Neustrelitz wurde eine Strafanzeige wegen des Einbruchsdiebstahls erstattet. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren vor Ort und haben Spuren gesichert. Zeugen, die in der Nacht vom 24.11.2018 zum 25.11.2018 in Mirow auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, richten diese bitte an die Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224.

Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell