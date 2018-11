POL-NB: Einbruch in die Firmenräume eines Veranstaltungsservice in Trollenhagen

Neubrandenburg (ots) - In der Zeit vom 18.11.2018 21:00 Uhr bis 19.11.2018 06:25 Uhr kam es im Gewerbepark in 17039 Trollenhagen zu einem Einbruch in die Geschäftsräume eines Fest- und Veranstaltungsservice.

Unbekannte Täter begaben sich zur Tatzeit widerrechtlich auf das Firmengelände und öffneten gewaltsam die Eingangstür des Firmenlagers. Anschließend brachen die Täter weitere Innentüren auf, um sich Zugang zu den Büros im Obergeschoss zu verschaffen. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Nach jetzigem Kenntnisstand entwendeten die Täter 3 PC- Bildschirme der Marke Grundig, Medion und Telefunken sowie eine Festplatte der Marke Medion. Der Gesamtschaden beträgt ca. 3000,-EUR.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort.

Möglich Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedland unter der Telefonnummer 039601- 300 224 zu melden.

