Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall auf der B199 zwischen Medow und Postlow

Anklam (ots)

Am heutigen Morgen (26.11.2024) gegen 07:20 Uhr kam es auf der B199 zwischen Medow und Postlow zu einem Verkehrsunfall mit einer getöteten Person.

Der 23-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Opel befuhr die B199 aus Medow kommend in Richtung Anklam, als er zwischen den Ortschaften Medow und Postlow eine Fahrzeugkolonne von mind. drei Fahrzeugen überholte. Beim Wiedereinscheren kam es dann zur seitlichen Kollision mit einem, auf der Gegenfahrbahn befindlichen, Lkw der Bundeswehr. In Folge der Kollision kam der 23-Jährige mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn in einen Graben ab. Bei dem Zusammenstoß brach die linke Achse des Lkw, sodass dieser nach links abkam und den vordersten Pkw der Fahrzeugkolonne, einen Pkw VW streifte, der dadurch ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der 23-jährige Fahrzeugführer des Pkw Opel wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Der 66-jährige Fahrzeugführer des Pkw VW, sowie der 40-jährige Fahrzeugführer des Lkw und sein 26-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 55.000 Euro. Derzeit ist die DEKRA im Einsatz zur Ermittlung der genauen Unfallursache. Seit 07:30 Uhr ist die B199 voll gesperrt.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell