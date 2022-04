Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: LKW kollidiert mit Dixi-Toilette

Pasewalk (ots)

Auf der B 109 zwischen Pasewalk und Rollwitz kam es heute Mittag (06.04.2022, 12:05 Uhr) zu einem Verkehrsunfall. Ein Transporter war mit mehreren Dixi-Toiletten beladen und verlor aufgrund mangelnder Ladungssicherung eine von ihnen. Ein dahinter fahrender Sattelzug konnte einen Zusammenstoß mit der auf der Straße liegenden (glücklicherweise leeren) Toilette nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden am LKW sowie an der Toilette in Höhe von 3.000 Euro. Während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die B 109 halbseitig gesperrt. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

