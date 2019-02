Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Greifswald - 11-jähriger Junge verletzt

Greifswald (ots)

Am Mittwochmorgen kam es auf der Anklamer Landstraße in Greifswald (Höhe Elisenpark) zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen, wodurch ein 11-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Nach ersten Informationen der Polizei befuhren drei PKW die Anklamer Landstraße aus Richtung Bundesstraße 109 in Richtung Greifswalder Innenstadt. Aufgrund eines Rückstaus hielten der 56-jährige Fahrer eines PKW Nissan sowie der 53-jährige Fahrer eines PKW VW, in welchem sich auch ein 11-Jähriger befand, an. Eine 49-jährige Fahrerin eines PKW Chrysler bemerkte dies zu spät und fuhr auf den PKW VW auf, welcher wiederum gegen den vor ihm wartenden PKW Nissan stieß. Durch diesen Aufprall wurde der Junge leicht verletzt und klagte über Kopfschmerzen, weshalb er zur weiteren Beobachtung in das Greifswalder Klinikum eingeliefert wurde. Der Gesamtschaden wird auf circa 11.500 Euro geschätzt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund von auslaufenden Betriebsflüssigkeiten war die Feuerwehr zur Reinigung der Fahrbahn vor Ort. Während des Einsatzes wurde die Fahrbahn halbseitig gesperrt, weshalb es zu teilweise erheblichen Verkehrseinschränkungen kam.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Andrej Krosse

Telefon: 03971/251-3040/-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell