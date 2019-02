Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Polizei stellt Diebe nach Hinweisen von aufmerksamen Bürgern aus Mellenthin

Heringsdorf (ots)

Am Sonntagabend haben zwei Täter versucht mehrere Teile einer Grabstellenumfriedung vom Friedhof an der Kirche in Mellenthin (Insel Usedom) zu entwenden. Nach Informationen der Polizei sollen sie die Gegenstände, darunter gusseiserne Pfähle und Zaunfelder, zum Abtransport bereitgelegt haben, als sie von zwei Bewohnern aus dem Ort angesprochen wurden. Die beiden Täter, ein 61-jähriger Mann und eine 56-jährige Frau aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, flüchteten daraufhin mit ihrem PKW. Die Zeugen verständigten sofort die Polizei in Heringsdorf, welche umgehend eine Fahndung nach den Tätern einleitete. Schlussendlich gelang es Beamten der Gemeinsamen Diensteinheit (GDE) den PKW an der Zecheriner Brücke zu kontrollieren. Der Mann und die Frau wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier nach Heringsdorf verbracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet.

Noch in der Nacht hat der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Im Rahmen der Vernehmungen äußerten sich die beiden Beschuldigten nicht zum Tatvorwurf. Da keine Haftgründe vorlagen, wurden die beiden Personen auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stralsund entlassen.

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu ähnlich gelagerten Sachverhalten im Osten das Landes Mecklenburg-Vorpommern. Vor allem auf den Inseln Rügen und Usedom hatten es bislang unbekannte Täter auf Grabstellenumfriedungen aus Gusseisen abgesehen. Die Kriminalpolizei in Heringsdorf prüft nun einen Zusammenhang zu den anderen Diebstählen.

Die Polizei möchte sich auf diesem Wege bei allen Bewohnern der Ortschaft Mellenthin für das mutige Eingreifen und das sofortige Informieren der Polizei bedanken. Nur durch das Verhalten der Bewohner und das schnelle Einschreiten der Einsatzkräfte war es möglich, die beiden Beschuldigten festzustellen und vorläufig festzunehmen.

