POL-HST: Schulwegsicherheit mithilfe der "Busschule"

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots)

Wie zu Beginn jedes neuen Schuljahres zeigen die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Stralsund in den ersten Wochen nach Schulstart, besonders an den Grundschulen verstärkt Präsens, um für Sicherheit auf dem Schulweg zu sorgen.

In diesem Schuljahr konnte im Rahmen der Schulwegsicherung auch die sogenannte "Busschule der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR)" an mehreren Schulen unseres Landkreises durchgeführt werden. Die Kinder an der Grundschule "Karl-Krull" in Steinhagen oder der Martha-Müller-Grählert-Schule in Franzburg, freuten sich darüber, das Angebot nutzen zu können.

Die Präventionsberaterin der Polizeiinspektion Stralsund, Andrea Hinkelmann vermittelt zusammen mit einem Mitarbeiter des VVR, dem sogenannten "Buslehrer" den Schülerinnen und Schülern in Form eines lehrreichen Videos zunächst theoretische Inhalte zum Verhalten rund um den Schulbus.

Dies gilt es dann später während einer "Spritztour" mit dem eigens dafür vorgesehenen Schulbus umzusetzen. Hierbei wird sowohl das Verhalten an der Bushaltestelle und im Bus, als auch der richtige Ein- beziehungsweise Ausstieg trainiert. Am Ende des Unterrichtes erhalten alle teilnehmenden Kinder ihr BUSSCHUL-Diplom sowie einen Bus-Reflektor als Andenken.

Besonders tragisch ist, dass es nahezu jedes Jahr zu schweren Verkehrsunfällen auf dem Schulweg oder unter Beteiligung von Schülern kommt, die es so gut es geht zu reduzieren oder zu verhindern gilt. Allein im letzten Jahr kam es zu zehn Unfällen, die sich auf dem Schulweg ereigneten, wobei zwei Schulkinder zwischen 9 und 16 Jahren schwer und fünf leicht verletzt wurden.

Sollten weitere Schulen den Bedarf sehen, die "Busschule" auch an ihrer Einrichtung anzubieten, können Termine unter folgender Erreichbarkeit vereinbart werden: Polizeiinspektion Stralsund, Sachbereich Prävention 03831/245-239 oder per E-Mail unter: sbe-praevention-pi.stralsund@polmv.de.

