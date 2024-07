Heppenheim (ots) - In der Nacht zum Montag (08.07.) verschafften sich Kriminelle Zugang in die Räumlichkeiten der katholischen Pfarrgemeinde "St. Peter" in der Kirchengasse. Sie drangen durch ein Fenster in das Gebäude ein und entwendeten anschließend Bargeld und einen Tresor samt Inhalt. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat ...

mehr