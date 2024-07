POL-HST: Buntmetall in vierstelliger Höhe aus Werkstatt entwendet

Stralsund (ots) - Die Polizei in Stralsund wurde heute gegen 11:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Stralsund gerufen. Augenscheinlich befuhren eine 78-jährige Deutsche mit ihrem Chevrolet und ein 21-jähriger Deutscher mit seinem VW Golf die Barther Straße aus Richtung Grünhufer Bogen in Richtung Carl-Heydemann-Ring. Der Volkswagen-Fahrer wollte in eine Auffahrt einbiegen, dazu hielt er an. Die dahinter folgende ...

mehr