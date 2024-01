Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Polizei sucht Zeugen zu mehreren Einbrüchen im Bereich Stralsund

Stralsund (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt gegenwärtig in mehreren Fällen des Einbruchsdiebstahls im Bereich Stralsund und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. So verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter von Freitagnachmittag bis Samstagfrüh (12.01.2024, 15:00 - 13.01.2024 07:30 Uhr) unbefugt Zutritt zu einer Stralsunder Metallbaufirma im Voigdehäger Weg und entwendeten aus einer Halle mehrere hochwertige Werkzeuge (elektrische Geräte) und Zubehör im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Spuren am Tatort sprechen dafür, dass die Unbekannten möglicherweise mit einem Fahrzeug vorgefahren sind. Auch eine in der Nähe befindliche Zimmerei wurden von dem oder den unbekannten Tätern etwa im gleichen Zeitraum aufgesucht und neben Holzverarbeitungswerkzeugen (elektrische Geräte) auch ein Generator entwendet. Der Schaden beläuft sich hier auf rund 7.000 Euro. Von Samstagnachmittag zu Sonntagvormittag drangen Unbekannte in ein Café in der Neuen Badenstraße ein. Der oder die Täter durchwühlten den Innenraum offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen und stahlen Bargeld. Der entstandene Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf rund 750 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise können an das Polizeihauptrevier Stralsund (Tel. 03831/2890-0), jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Landespolizei MV www.polizei.mvnet.de gegeben werden. Tipps für mehr Sicherheit im Haus oder Firmen gibt unsere Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizeiinspektion Stralsund. Sie erreichen unseren Berater Herrn Tolksdorf für eine Terminvereinbarung unter sbe-praevention-pi.stralsund@polmv.de oder telefonisch unter 03831/245-238. Alternativ können Sie die Beratungsstelle auch im Frankendamm 21 in Stralsund aufsuchen. Eine vorherige Anmeldung ist jedoch wünschenswert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell