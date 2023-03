POL-HST: Bewerbertag der Polizei in Stralsund

Altheide (ots) - Am Donnerstag (02.03.2023) wurde gegen 22:00 Uhr bekannt, dass ein oder mehrere unbekannte Täter an der B105 in der Ortschaft Altheide Strohballen vor den mobilen Blitzeranhänger gelegt haben, um das Gerät somit vermutlich an der Geschwindigkeitsmessung zu hindern. Die Beamten des Polizeirevieres ...

mehr