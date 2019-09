Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: 10-jähriges Kind stürzt mit dem Rad und verletzt sich schwer

Zingst (ots)

Gestern Mittag, am 15.09.2019, ereignete sich in der Hafenstraße in Zingst ein Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Kind mit seinem Fahrrad stürzte und sich u.a. schwere Kopfverletzungen zuzog. Der Junge trug keinen Helm!

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 10-Jährige gegen 12:30 Uhr die Hafenstraße in Richtung Strandstraße, als er plötzlich mit seinem Rad zu Fall kam. Offenbar war die Kette des Fahrrads während der Fahrt herausgesprungen. Der Junge stürzte daraufhin zu Boden und erlitt u.a. schwere Kopfverletzungen, weshalb er anschließend zur weiteren ärztlichen Behandlung in die Uni Klinik nach Greifswald gefahren werden musste.

Die Polizei rät ihn diesem Zusammenhang, beim Zweiradfahren einen Helm zu tragen. Dieser kann im Falle eines Unfalls vor Kopfverletzungen schützen und somit Leben retten.

