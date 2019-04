Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Mehrere Einbrüche im Landkreis Vorpommern-Rügen

Stralsund (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen im Landkreis Vorpommern-Rügen, die der Polizei am Montag, dem 29.04.2019 gemeldet wurden.

Gegen 06:00 Uhr meldete eine Mitarbeiterin einer Kindertagesstätte (Kita) in Karnin, dass Unbekannt(e) in der Zeit vom 26.04.2019, 16:00 Uhr bis 29.04.2019, 05:45 Uhr eingebrochen seien. Der oder die Täter gelangten nach ersten Erkenntnissen durch ein Fenster in das Gebäude, offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen. Dabei richteten sie einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 300 Euro an.

Etwa eine halbe Stunde später erhielt die Einsatzleistelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Information, dass in der Zeit von Sonntag, dem 28.04.2019 um 15:45 Uhr bis Montag, dem 29.04.2019 um 06:00 Uhr in eine Kita im Birkenweg in Trinwillershagen ebenfalls eingebrochen wurde. Auch hier gelangten die Täter vermutlich durch ein Fenster in das Objekt. Der entstandene Sachschaden wird zum jetzigen Zeitpunkt auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde in beiden Objekten nichts entwendet.

Kurz darauf wurde bekannt, dass im Birkenweg in Trinwillershagen zwei weitere Einrichtungen zum Ziel von mutmaßlichen Einbrechern wurden. Aus einer Physiotherapie-Praxis entwendeten der oder die Täter vermutlich eine geringe Menge Bargeld und verursachten Sachschaden in derzeit noch nichtbekannter Höhe. Weiterhin wurde das Büro der Gemeindeverwaltung angegriffen. Hier wurde vermutlich Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet und Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro verursacht.

In Klevenow wurde in der Zeit von Freitag, dem 26.04.2019, 16:30 Uhr bis Montag, dem 29.04.2019, 06:50 Uhr ein Baucontainer auf einer Baustelle in der Straße An der Dorfstraße aufgebrochen. Diverse elektrische Geräte aus dem Container wurden entwendet. Außerdem zapften der oder die Täter den Diesel aus den Baumaschinen, die auf der Baustelle standen, ab. Es handelte sich um schätzungsweise 100 Liter. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 11.000 Euro.

In Drechow versuchten Unbekannte in der Zeit vom 26.04.2019, 16:00 Uhr bis zum 29.04.2019, 07:00 Uhr auf einer Baustelle am Umspannwerk in ein Aufenthaltsgebäude einzudringen, was ihnen nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nicht gelang. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Die Schutz- und die Kriminalpolizei war an den verschiedenen Tatorten im Einsatz und suchte bzw. sicherte Spuren. In allen Fällen wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt. Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Angaben zu möglichen Tätern machen können, wenden sich bitte an eine Polizeidienststelle in ihrer Nähe oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

