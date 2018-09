POL-HST: Ungewöhnliche Beobachtungen bitte sofort der Polizei melden

Barth (ots) - Wie der Polizei in Barth erst am gestrigen Tag (06.09.2018) mitgeteilt wurde, soll bereits am

31.08.2019 im Zeitraum von etwa 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr

ein unbekannter Mann nahe der Kindertagesstätte in der Bahnhofstraße in Saal aus bislang unbekannten Gründen Kinder beobachtet haben. Der Mann habe sich zunächst auf eine Laderampe der benachbarten Bäckerei gesetzt und von dort aus zu den Kindern bzw. in Richtung Tagesstätte geguckt. In diesem Zusammenhang soll auch ein schwarzer Pkw Kombi gesehen worden sein, aus dem der Fremde ausstieg.

Für eine erfolgreiche polizeiliche Arbeit ist es wichtig, solche Hinweise so schnell wie möglich zu erhalten. Wir bitten deshalb um sofortige Informationen an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.

