POL-GÜ: Unbekannte Täter entwenden E-Auto von Autohaus in Güstrow

Güstrow (ots) - In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Güstrower Verbindungschaussee. Nach dem Hinweis einer Sicherheitsfirma kam es um 23 Uhr zu einer Alarmauslösung in dem Objekt. Offenbar verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Firmengelände und anschließend zu einer Lagerhalle. Zu einem möglichen Stehlschaden können gegenwärtig ...

mehr