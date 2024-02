Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Die Kriminalpolizei in Sanitz ermittelt zu zwei Fällen von entwendeten Baustellenfahrzeugen

Güstrow/ Sanitz (ots)

In der Zeit von Montag 18 Uhr bis Dienstag 7 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Baustelle Am Handelspark in Broderstorf einen grünen Teleskoplader von Merlo. Der Stehlschaden beläuft sich auf etwa 80.000EUR.

Ein weiteres Arbeitsgerät, ein gelber Minibagger von Komatsu, wurde am vergangenem Wochenende von einer Baustelle im Klein Bartelsdorfer Weg in Bentwisch entwendet. Im Verlauf der Ermittlungen konnte ein 33-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Rostock als Tatverdächtiger ermittelt werden. Dieser hatte den zuvor entwendeten Minibagger im Internet zum Verkauf angeboten. Der Bagger konnte im weiteren Verlauf aufgefunden und sichergestellt werden.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Sanitz ergeben, dass beide Taten nicht im Zusammenhang stehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell