POL-GÜ: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 56-Jährigem aus Satow

Schwaan (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Abend des 31.05.2023 in Schwaan. Gegen 17:30 Uhr befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen ein 72-jähriger Deutscher mit seinem PKW die Mühlenstraße und beabsichtigte in die Wallstraße abzubiegen. Aus ungeklärter Ursache fuhr der Fahrzeugführer aber geradeaus und kollidierte in weiterer Folge mit einem Verkehrszeichen sowie einem Treppengeländer. Aufmerksame Zeugen ...

