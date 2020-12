Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Fehler beim Überholen - Kradfahrer verstirbt an der Unfallstelle

Laage/DummerstorfLaage/Dummerstorf (ots)

Auf der L39, Höhe Groß Potrems kam es am 15.12.2020 gegen 07:10 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der 63 jährige deutsche Fahrer eines Transporters fuhr in Richtung Laage und befand sich beim Überholen eines anderen Fahrzeuges. Vermutlich übersah er den entgegenkommenden Verkehr und so kam es zum Zusammenstoß mit dem 37 jährigen deutschen Kradfahrer, welcher trotz sofort eingeleiteter medizinischer Versorgung noch am Unfallort verstarb. Der Transporterfahrer blieb körperlich unverletzt, steht jedoch unter Schock. Zur Ermittlung des Unfallherganges war die Dekra im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Strecke für drei Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehr Laage unterstützte die Polizei bei der Absicherung am Unfallort. Der Sachschaden beträgt 33.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell