POL-GÜ: Mehrere PKW und ein Einfamilienhaus angegriffen

Bentwisch (ots) - Am frühen Dienstagvormittag waren Beamte nach mehreren Einbruchshandlungen in Bentwisch, Am Widder Camp, im Einsatz. Bei drei PKW wurden in der vergangenen Nacht Scheiben eingeschlagen und das Innere der Fahrzeuge durchsucht. Zu holen war wohl nichts, denn die Geschädigten stellten keine fehlenden Sachen fest. In jedem dieser Fälle entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Betroffen war aber auch ein Einfamilienhaus und eine Werkstatthalle. Letztere im Wiesenring gelegen. Hier versuchten unbekannte Täter über ein Fenster bzw. eine Eingangstür in das Gebäudeinnere zu gelangen. Sie ließen dann aber wohl von ihrem Vorhaben ab. Möglicherweise wurden sie gestört.

Wer Hinweise zum Geschehen in der Nacht zum Dienstag in Bentwisch geben kann, wird gebeten, das Polizeirevier in Sanitz, Tel. 038209/440, zu informieren.

