POL-RTK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrzeugführerin, Rüdesheim am Rhein, Rheingau-Taunus-Kreis

Bad Schwalbach (ots) - Unfallort: Gemarkung 65385 Rüdesheim am Rhein, Bundesstraße 42 Unfallzeit: Sonntag, 11.11.2018, 00:02 Uhr Unfallfahrzeug: Pkw Hyundai Tucson, Schadenshöhe ca. 20.000 Euro, vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden.

Eine 26-jährige Fahrzeugführern aus dem Rheingau-Taunus-Kreis befuhr mit ihrem Pkw Hyundai die Bundesstraße 42 aus Richtung Geisenheim in Richtung Rüdesheim. Kurz vor Rüdesheim kam sie von der Fahrbahn ab und stieß mit ihrem Fahrzeug gegen eine alte Eisenbahnbrücke ("Hindeburgbrücke"). Von dort prallte sie mit ihrem Fahrzeug ab, fuhr ca. 20 Meter eine leicht abschüssige Böschung hinunter und kam an einem Zaun zum Stillstand. Die Fahrerin erlitt schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw musste durch einen Abschleppdient geborgen und abgeschleppt werden.

gefertigt: Größl, PHK und KvD

