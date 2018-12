POL-GÜ: Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern am Förderzentrum in Bad Doberan

Bad Doberan (ots) - Am heutigen Morgen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern des Förderzentrums (13 und 14 Jahre). Zur Ursache der Auseinandersetzung gibt es unterschiedliche Schilderungen der Beteiligten. Tatsache ist, das der 14jährige bei der Auseinandersetzung eine Kinderschere einsetzte, mit der auf den Widersacher einstach. Die Wunden des 13jährigen wurden in der Rostocker Kinderklink versorgt. Er konnte aber noch am Vormittag die Klink wieder verlassen. Andere Schüler waren nicht involviert.

Die ersten Ermittlungen weisen nun auf einen Konflikt hin, der schon einige Zeit besteht und am heutigen Tag in der beschriebenen Form eskalierte. Der 14jährige wird einige Tage nicht die Schule aufsuchen können, auch um das Geschehen zu verarbeiten. Die Schulpsychologin ist bereits mit einbezogen. Das Jugendamt wurde über den Vorfall informiert.

