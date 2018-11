POL-GÜ: Einbruch in zwei Einfamilienhäusern

Bentwisch (ots) - In der Nacht zum Montag waren zwei Einfamilienhäuser im Bentwischer Wiesenweg von Einbrüchen betroffen. In einem Fall bemerkte ein Bewohner, kurz vor Mitternacht, dass sich am Haus etwas tut. Als er nachschaute, ergriff eine dunkel gekleidete Person die Flucht. Mehr war nicht zu erkennen. So blieb es hier bei Hebelspuren und niedrigem Sachschaden.

In einem zweiten Fall in der gleichen Straße gelangten der oder die Täter ins Hausinnere. Es wurden Schränke durchsucht, aber wohl auch hier wurde nichts entwendet. So blieb es auch hier bei Sachschaden.

Die dunkle Jahreszeit rief in der Vergangenheit immer wieder Täter auf den Plan, die in Einfamilienhäuser eingestiegen sind. Das ist vielleicht gerade jetzt ein Anstoß, um Vorsorge zu treffen. Ergreifen Sie Maßnahmen, die potentiellen Tätern vor allem eins kosten - Zeit.

Über Möglichkeiten zur Sicherung ihres Hauses informieren wir auf der Internetseite www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Gert Frahm

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell