POL-HRO: Polizei ermittelt nach Wohnungsbrand in Groß Klein

Rostock (ots) - Aufgrund eines angemeldeten Aufzuges ist am Samstag, dem 15.07.2023, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr mit Verkehrseinschränkungen in der Rostocker Innenstadt zu rechnen. Der Aufzug ist vom Neuen Markt über die Steinstraße in Richtung August-Bebel-Straße geplant. Weiter geht es über den ...

mehr