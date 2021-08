Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Räuber in U-Haft gebracht

Rostock (ots)

Infolge umfangreicher kriminalpolizeilicher Ermittlungen verbrachten polizeiliche Einsatzkräfte am gestrigen Tage einen 42-jährigen Tatverdächtigen in Untersuchungshaft, der am 7. Juli 2021 einen räuberischen Diebstahl in einem Baumarkt in Rostock Lichtenhagen begangen haben soll. Wir berichteten dazu am 8. Juli 2021.

Den Ermittlern des Kriminalkommissariats Rostock gelang es, den Tatverdächtigen namentlich bekannt zu machen. Der 42-jährige Deutsche ist bereits einschlägig vorbestraft und steht derzeit unter Bewährungsstrafe. Das Amtsgericht Rostock erließ einen Durchsuchungsbeschluss und einen Haftbefehl. Im Zuge der weiteren Ermittlungen kamen die Kriminalbeamten zu dem Schluss, dass der Mann im Besitz einer Waffe sein soll. Insofern wurde der Tatverdächtige am 10. August 2021 von mehreren Beamten des Kriminalkommissariats und mit Unterstützung von Spezialkräften des Landeskriminalamts aufgesucht und festgenommen. Die Polizeibeamten fanden in der Wohnung eine Schreckschusswaffe und entsprechende Munition. Nach der Richtervorführung wurde der 42-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell