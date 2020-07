Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Sachbeschädigung an Straßenbahn

Rostock (ots)

Am 27. Juli um ca. 20 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Straßenbahn. Die Straßenbahn fuhr in die Mecklenburger Allee, dem Endhaltepunkt der Linie 5. Hier wurden vier Tatverdächtige durch die Polizei mit Hilfe eines Hinweisgebers festgestellt, die in der Straßenbahn randaliert haben sollen. Die Tatverdächtigen im Alter zwischen 19 und 21 Jahren sollen mehrere Wechselsitzteile aus den Verankerungen herausgerissen haben, von denen fünf beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Von den vier Tatverdächtigen waren drei bereits polizeilich bekannt.

Die Polizeibeamten nahmen Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung auf. Entsprechende Beweise wurden gesichert. Alle Tatverdächtigen sind Personen deutscher Herkunft. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Sarah Schüler

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: sarah.schueler@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell