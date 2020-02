Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Ladendiebe gestellt

Rostock (ots)

Am Nachmittag des 26. Februar 2020 flüchteten zwei männliche Personen aus einem Schuhgeschäft im Innenstadtbereich. Kurze Zeit später lief ihnen eine Verkäuferin hinterher. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich Polizeibeamte in Zivil in der Nähe auf, die das Geschehen beobachteten und sofort die Verfolgung der Männer aufnahmen. Während der Flucht ließ einer der Männer eine Handtasche fallen. Beide Männer konnten nacheinander durch die Polizei im Rahmen der fußläufigen Nacheile gestellt werden.

Bei den Männern handelt es sich um einen 22-jährigen Syrer, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, und um einen 19-jährigen Russen. Im Rahmen der körperlichen Durchsuchungen wurden bei beiden Personen jeweils eine Flasche Parfum aufgefunden. Der Syrer, der die Handtasche fallen ließ, war darüber hinaus im Besitz von Bargeld im dreistelligen Bereich.

Die Handtasche stammte aus dem Schuhgeschäft und wurde zurückgegeben. Da die Angaben zum Erwerb der Parfums nicht schlüssig waren, besteht der Verdacht des Diebstahls. Es wurde sichergestellt. Der 22-Jährige wurde zum Zwecke einer Erkennungsdienstlichen Behandlung in das Polizeihauptrevier verbracht. Beide Personen erhielten von der Polizei für die Rostocker Innenstadt einen zeitlich begrenzten Platzverweis. Entsprechende Strafanzeigen wurden erstattet und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell