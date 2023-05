Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsunfälle mit mehreren Beteiligten auf der Autobahn 20

Wismar (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 9 Uhr, ereigneten sich auf der BAB 20, vor der Abfahrt Zurow in Fahrtrichtung Lübeck, zwei Verkehrsunfälle, bei denen mehrere Personen leicht verletzt wurden. Gegen 9 Uhr setzte zunächst ein 36-jähriger LKW-Fahrer, welcher in Fahrtrichtung Lübeck fuhr, zum Überholen eines anderen Lasters an. Dabei übersah er offenbar den von hinten heranfahrendem Golf, welche trotz Bremsung ein Auffahren auf den LKW nicht verhindern konnte. Der Golffahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf 25 000 Euro. Ein Funkstreifenwagen des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf bremste zur Unfallaufnahme den Verkehr auf der BAB 20 zunächst herunter und stoppte diesen. In Folge der Verkehrsregelung kam es zu einem Auffahrunfall mit zwei weiteren beteiligten Autos, die auf den Streifenwagen auffuhren. Dabei wurden fünf Personen, darunter ein Polizeibeamter, leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt circa 20.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck für 3,5 Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell