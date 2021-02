Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Ermittlungserfolg - Verursacher diverser Graffiti in Wismar ermittelt

Wismar (ots)

Bereits seit November 2020 ermittelt die Wismarer Kriminalpolizei wegen diverser Sachbeschädigungen durch Graffiti im Stadtbereich Wismar.

Durch akribische Ermittlungsarbeit sowie Hinweise aus der Bevölkerung ist es gelungen, einen 17-jährigen Wismarer als Verursacher von mindestens 20 dieser Schmierereien zu identifizieren. Der Jugendliche ist nach derzeitigem Stand u. a. verantwortlich für die Graffiti am Wismarer Rathaus, am Wassertor, am Wonnemar sowie an diversen Wohn- und Geschäftshäusern in Wismar.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass es sich bei ungenehmigten Graffiti nicht um Kavaliersdelikte, sondern um Sachbeschädigungen, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden können, handelt. Weiterhin müssen die Sprayer damit rechnen, für die Kosten der Beseitigung ihrer Werke aufkommen zu müssen.

Informationen zu diesem Thema finden sich auch unter: https://www.aktion-tu-was.de/aktuelles/detailansicht/mitgehangen-mitgefangen-illegale-graffiti-sind-strafbar/

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell