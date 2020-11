Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsunfall mit verletztem Kind - Polizei in Grevesmühlen sucht Zeugen

WismarWismar (ots)

Bereits am 21. Oktober 20, in der Zeit von 13:10 bis 13:30 Uhr, ereignete sich in der Dassower Straße in Schönberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriger Junge verletzt wurde.

Angaben zufolge habe das Kind an einer Bushaltestelle nahe der Realschule derart dicht am Straßenrand gestanden, dass sein Knie hierbei über den Bordstein auf die Straße ragte. Die Fahrerin eines dunklen Kleinwagens habe den Jungen im Vorbeifahren am Knie gestreift, so dass der Junge verletzt wurde.

Die PKW-Fahrerin habe ihre Fahrt fortgesetzt, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Polizei hat deshalb die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Angaben zur beteiligten PKW-Fahrerin machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 zu melden.

Soweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

