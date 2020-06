Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zwei Verkehrsunfälle durch Aquaplaning

Metelsdorf (ots)

Am vergangenen Samstagabend ereigneten zwei Verkehrsunfälle in kurzen Abständen auf der A 14. Um 19:50 Uhr verlor eine 35-jährige deutsche Autofahrerin, die Richtung Schwerin unterwegs war, die Kontrolle über ihren BMW in Höhe der Ortschaft Cambs. Nach ersten Ermittlungen war das Fahrzeug bei Starkregen nach rechts ausgebrochen, durchfuhr zunächst die Bankette, weiter durch einen Wildschutzzaun und kam auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Der Sachschaden betrug ca. 2.000 EUR.

Etwa eine Stunde später nahmen die Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf erneut einen Unfall auf der A 14 bei Cambs, diesmal in Fahrtrichtung Wismar, auf. Angaben der 22-jährigen deutschen Fahrerin zufolge habe sie ihren Pkw bei Starkregen verkehrsbedingt abbremsen müssen und dabei die Lenkgewalt über ihr Fahrzeug verloren. In der Folge sei das Auto mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.700 EUR geschätzt. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

