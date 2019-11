Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Auto brennt auf Pendlerparkplatz an der A20

Wismar (ots)

Am 08. November wurde die Polizei in Grevesmühlen gegen 00:40 Uhr über einen brennenden Pkw nahe der Anschlussstelle Carlow (A 20) informiert.

Bereits kurze Zeit später traf eine Streife zeitgleich mit den Freiwilligen Feuerwehren Herrnburg, Lüdersdorf und Palingen am Brandort an der L 02, zwischen der Anschlussstelle Lüdersdorf und Wahrsow, ein. Der in Flammen stehende Opel wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Personen befanden sich nicht im Fahrzeug. Der Sachschaden wird auf 10.000 EUR geschätzt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachtes der Brandstiftung ein und stellte das Fahrzeug zur kriminaltechnischen Untersuchung sicher.

