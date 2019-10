Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Zurow (ots)

Am frühen Nachmittag des 03. Oktobers ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 031 zwischen den Ortschaften Mankmoos und Qualitz, bei dem sich ein 54-jähriger Mofafahrer leichte Verletzungen zuzog. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Mann, der in Richtung Qualitz unterwegs war, kurz vor einer Rechtskurve mit seinem Zweirad auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er seitlich mit einem ihm entgegenkommenden Pkw einer 51-jährigen Frau. Der Mann stürzte und wurde mit leichten Verletzungen von einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor stellten die Beamten des Polizeihauptreviers Wismar bei ihm einen Atemalkoholwert von 2,14 Promille fest. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und ordneten eine Blutprobenentnahme an. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.

