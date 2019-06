Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Räuberischer Diebstahl in Schönberg

Wismar (ots)

Heute Morgen gegen 07:30 Uhr kam es in Schönberg zu einem räuberischen Diebstahl.

Ersten Erkenntnissen nach entwendete ein 15-jähriger Jugendlicher in einem Einkaufsmarkt in Schönberg mehrere Flaschen hochprozentigen Alkohol. Der junge Mann verließ den Markt, ohne auf die Aufforderung der Mitarbeiterin, seinen Rucksack vorzuzeigen, zu reagieren. Der Filialleiter sprach den jungen Mann vor dem Gebäude auf den Diebstahl an. Es kam daraufhin zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 44-jährigen Filialleiter durch ein Messer am Schienbein verletzt wurde.

Der 15-Jährige flüchtete sodann, konnte aber durch die eingesetzten Kräfte des Polizeireviers Grevesmühlen und des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf kurze Zeit später gestellt werden.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls sowie der gefährlichen Körperverletzung ein. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seine Eltern übergeben.

