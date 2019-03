Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Bewohner überrascht Einbrecher

Melle (ots)

Am Sonntagnachmittag verschaffte sich mindestens ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Wohn- und Geschäftshaus am Anne-Frank-Ring. Im Obergeschoss des Hauses begab sich ein ca. 1,80 bis 1,90 m großer Mann in eine Wohnung und wurde dort von dem Bewohner überrascht. Der Einbrecher entfernte sich daraufhin zügig und setzte seine Flucht in einem dunklen Pkw, vermutlich einem Saab, in unbekannte Richtung fort. Diebesgut erlangte der Täter nicht. Der Mann wurde als kräftig beschrieben und hatte kurze, dunkle Haare. Er trug ein Basecap und dunkle Bekleidung. Die Polizei in Osnabrück bittet Zeugen, die im Bereich Anne-Frank-Ring verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-3240 oder 327-2115 zu melden.

